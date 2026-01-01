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Nisa Ward
Nisa Ward
Kinoafisha
Persons
Nisa Ward
Nisa Ward
Nisa Ward
Actor type
The Adventurer
,
Voice actress
,
Action heroine
Popular Films
7.6
Minions 3
(2026)
Tickets
Filmography
7.6
Minions 3
Minions & Monsters
Adventure, Animation, Action
2026, USA
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