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Matthias Jacquin
Matthias Jacquin Matthias Jacquin
Kinoafisha Persons Matthias Jacquin

Matthias Jacquin

Matthias Jacquin

Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Bazaar (Murder in the Building) 6.3
Bazaar (Murder in the Building) (2026)
Of Money and Blood 0.0
Of Money and Blood (2023)

Filmography

Bazaar (Murder in the Building) 6.3
Bazaar (Murder in the Building) Le crime du 3e étage
Comedy, Crime 2026, France
Of Money and Blood
Of Money and Blood
Drama, Crime, 2023, France
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