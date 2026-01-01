Menu
Marissa Shankar
Kinoafisha
Persons
Marissa Shankar
Actor type
Comedy actress, Science-fiction heroine
Popular Films
8.1
Ted
(2024)
Filmography
1
TV Shows
1
Actress
1
8.1
Ted
Comedy, Sci-Fi
2024, USA
