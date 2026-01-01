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Ezra Carlisle Ezra Carlisle
Kinoafisha Persons Ezra Carlisle

Ezra Carlisle

Ezra Carlisle

Occupation
Actor
Actor type
Horror actor, Dramatic actor

Popular Films

Hokum 7.5
Hokum (2026)
Dalgliesh 7.4
Dalgliesh (2021)

Filmography

Hokum 7.5
Hokum Hokum
Horror 2026, Ireland
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Dalgliesh 7.4
Dalgliesh
Drama, Crime 2021, Great Britain
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