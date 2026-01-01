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Ezra Carlisle
Ezra Carlisle
Kinoafisha
Persons
Ezra Carlisle
Ezra Carlisle
Ezra Carlisle
Occupation
Actor
Actor type
Horror actor
,
Dramatic actor
Popular Films
7.5
Hokum
(2026)
7.4
Dalgliesh
(2021)
Filmography
7.5
Hokum
Hokum
Horror
2026, Ireland
Watch trailer
7.4
Dalgliesh
Drama, Crime
2021, Great Britain
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