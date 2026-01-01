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Nikolay Yakovlev Nikolay Yakovlev
Kinoafisha Persons Nikolay Yakovlev

Nikolay Yakovlev

Nikolay Yakovlev

Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Angels of War 6.8
Angels of War (2026)
A Russian Youth 5.8
A Russian Youth (2018)
0.0
Derzhatsya za zemlyu (2026)

Filmography

Voyna i mir
Voyna i mir Voyna i mir
Drama 2027, Russia
Derzhatsya za zemlyu
Drama, History 2026, Russia
Angels of War 6.8
Angels of War
Drama, History, War 2026, Russia
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A Russian Youth 5.8
A Russian Youth A Russian Youth
Drama, War 2018, Russia
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