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Nikolay Yakovlev
Nikolay Yakovlev
Kinoafisha
Persons
Nikolay Yakovlev
Nikolay Yakovlev
Nikolay Yakovlev
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.8
Angels of War
(2026)
Tickets
5.8
A Russian Youth
(2018)
0.0
Derzhatsya za zemlyu
(2026)
Filmography
Voyna i mir
Voyna i mir
Drama
2027, Russia
Derzhatsya za zemlyu
Drama, History
2026, Russia
6.8
Angels of War
Drama, History, War
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
5.8
A Russian Youth
A Russian Youth
Drama, War
2018, Russia
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