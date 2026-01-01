Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Melissa Falcone
Melissa Falcone
Kinoafisha
Persons
Melissa Falcone
Melissa Falcone
Melissa Falcone
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress
Popular Films
6.2
A Christmas Murder Mystery
(2025)
0.0
The Hawk
(2026)
Filmography
The Hawk
Comedy, Sport
2026, USA
6.3
A Christmas Murder Mystery
A Christmas Murder Mystery
Detective
2025, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree