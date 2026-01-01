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Shapagat Ergazina
Kinoafisha Persons Shapagat Ergazina

Shapagat Ergazina

Actor type
Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Ұшқын 0.0
Ұшқын (2025)

Filmography

Ұшқын
Ұшқын
Drama, Romantic 2025, Kazakhstan
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