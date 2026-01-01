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Natalya Zhuravskaya
Natalya Zhuravskaya
Kinoafisha
Persons
Natalya Zhuravskaya
Natalya Zhuravskaya
Natalya Zhuravskaya
Date of Birth
27 May 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Romantic actress
Popular Films
0.0
Na raznyh beregah
(2025)
Filmography
Na raznyh beregah
Romantic,
2025, Russia
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