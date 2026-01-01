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Maria Pau Pigem
Maria Pau Pigem
Kinoafisha
Persons
Maria Pau Pigem
Maria Pau Pigem
Maria Pau Pigem
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
5.9
The Birthday Party
(2025)
0.0
A fuego
(2026)
Filmography
A fuego
A fuego
Drama
2026, Spain
5.9
The Birthday Party
The Birthday Party
Drama
2025, Greece / Netherlands / Spain
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