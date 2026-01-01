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Miron Lebedev
Miron Lebedev
Kinoafisha
Persons
Miron Lebedev
Miron Lebedev
Miron Lebedev
Actor type
Comedy actor
,
Horror actor
Popular Films
7.3
Draniki
(2025)
6.8
Na derevnyu dedushke
(2025)
6.8
Roditelskiy dom
(2025)
Filmography
Lyuba Upravdom
Comedy,
2026, Russia
4.9
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
Comedy, Family
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
6.8
Na derevnyu dedushke
Na derevnyu dedushke
Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
7.3
Draniki
Draniki
Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
6.8
Roditelskiy dom
Comedy, Family
2025, Belarus / Russia
Watch trailer
5.5
Chetvertyy
Horror
, Russia
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