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Kseniya Fedotova
Kseniya Fedotova
Kinoafisha
Persons
Kseniya Fedotova
Kseniya Fedotova
Kseniya Fedotova
Actor type
Comedy actress
Popular Films
0.0
Pirat
(2026)
0.0
Lyuba Upravdom
(2026)
Filmography
Pirat
Detective, Comedy, Crime
2026, Russia
Lyuba Upravdom
Comedy,
2026, Russia
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