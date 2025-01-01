Menu
About
About
Filmography
Alina Sandratskaya
Alina Sandratskaya
Kinoafisha
Persons
Alina Sandratskaya
Alina Sandratskaya
Alina Sandratskaya
Date of Birth
22 May 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
0.0
Obruchalnoe kolco
(2008)
Filmography
Genre
All
Drama
Romantic
Year
All
2008
All
1
TV Shows
1
Actress
1
Obruchalnoe kolco
Drama, Romantic
2008, Russia
