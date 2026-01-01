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Nikita Parshin
Nikita Parshin
Kinoafisha
Persons
Nikita Parshin
Nikita Parshin
Nikita Parshin
Actor type
Comedy actor
,
Fantasy hero
Popular Films
8.4
Mariyskie skazki
(2025)
7.6
Sanya, gazuy!
(2021)
7.2
Po-bratski
(2025)
Filmography
6.1
Moj brat — klon
Comedy,
2025, Russia
Narodnaya druzhina
Detective,
2025, Russia
7.2
Po-bratski
Po-bratski
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
8.4
Mariyskie skazki
Mariyskie skazki
Family, Fantasy
2025, Russia
7.1
Kareristki
Comedy
2024, Russia
7.6
Sanya, gazuy!
Comedy
2021, Russia
Legenda bez nomera
Sport, Comedy
, Russia
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