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Nikita Parshin Nikita Parshin
Kinoafisha Persons Nikita Parshin

Nikita Parshin

Nikita Parshin

Actor type
Comedy actor, Fantasy hero

Popular Films

8.4
Mariyskie skazki (2025)
Sanya, gazuy! 7.6
Sanya, gazuy! (2021)
Po-bratski 7.2
Po-bratski (2025)

Filmography

Moj brat — klon 6.1
Moj brat — klon
Comedy, 2025, Russia
Narodnaya druzhina
Narodnaya druzhina
Detective, 2025, Russia
Po-bratski 7.2
Po-bratski Po-bratski
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
8.4
Mariyskie skazki Mariyskie skazki
Family, Fantasy 2025, Russia
Kareristki 7.1
Kareristki
Comedy 2024, Russia
Sanya, gazuy! 7.6
Sanya, gazuy!
Comedy 2021, Russia
Legenda bez nomera
Sport, Comedy , Russia
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