Aimar Miranda
Kinoafisha
Persons
Date of Birth
19 June 2009
Age
16 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
7.5
The Penguin Lessons
(2024)
Filmography
1
Films
Actor
7.5
The Penguin Lessons
Drama
2024, Spain
