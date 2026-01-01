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Emily James Emily James
Kinoafisha Persons Emily James

Emily James

Emily James

Actor type
Horror actress

Popular Films

Shadow of God 4.0
Shadow of God (2025)

Filmography

Shadow of God 4
Shadow of God Shadow of God
Horror 2025, Canada
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