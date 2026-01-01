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Emily James
Emily James
Kinoafisha
Persons
Emily James
Emily James
Emily James
Actor type
Horror actress
Popular Films
4.0
Shadow of God
(2025)
Filmography
4
Shadow of God
Shadow of God
Horror
2025, Canada
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