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Kinoafisha Persons Tecla Insolia Awards

Awards and nominations of Tecla Insolia

Tecla Insolia
Awards and nominations of Tecla Insolia
Venice Film Festival 2024 Venice Film Festival 2024
Best New Young Actress
Winner
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