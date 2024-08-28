Menu
Venice Film Festival 2024

All nominated films "Venice Film Festival" in 2024

Site Italy
Date 28 August 2024 - 7 September 2024
Golden Lion / Best Film
The Room Next Door 6.8
The Room Next Door
Pedro Almodóvar
Winner
Watch trailer
All nominees
Youth (Homecoming) Qingchun: Gui
Wang Bing
Joker: Madness for Two 5.4
Joker: Madness for Two Joker: Folie à Deux
Todd Phillips
Watch trailer
Maria 6.4
Maria
Pablo Larrain
Watch trailer
Queer 6.2
Queer
Luca Guadagnino
Watch trailer
Three Friends 6.7
Three Friends Trois amies
Emmanuel Mouret
Watch trailer
The Quiet Son Jouer avec le feu
Delphine Coulin, Muriel Coulin
Stranger Eyes 6.6
Stranger Eyes Mò shì lù
Siew Hua Yeo
Love Kjærlighet
Dag Yohan Haugerud
And Their Children After Them Leurs enfants après eux
Zoran Boukherma, Ludovic Boukherma
El Jockey 6.4
El Jockey
Luis Ortega
Watch trailer
Vermiglio 7.0
Vermiglio
Maura Delpero
Watch trailer
The Order 6.5
The Order
Justin Kurzel
Watch trailer
April April
Dea Kulumbegashvili
Babygirl 5.8
Babygirl
Halina Reijn
Watch trailer
Campo di battaglia 6.2
Campo di battaglia
Gianni Amelio
Diva Futura 6.1
Diva Futura
Giulia Louise Steigerwalt
Harvest Harvest
Athina Rachel Tsangari
The Brutalist 7.7
The Brutalist
Brady Corbet
Watch trailer
The Quiet Son Jouer avec le feu
Delphine Coulin, Muriel Coulin
And Their Children After Them Leurs enfants après eux
Zoran Boukherma, Ludovic Boukherma
I'm Still Here 8.4
I'm Still Here Ainda Estou Aqui
Walter Salles
Watch trailer
Sicilian Letters 6.0
Sicilian Letters Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Watch trailer
/ Golden Lion for Lifetime Achievement
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Winner
Peter Weir
Winner
Sigourney Weaver
Winner
Sigourney Weaver
Winner
Peter Weir
Winner
/ Liberatum Pioneer Award
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Winner
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Winner
Label Europa Cinemas / Label Europa Cinemas Award
Alpha. Alpha.
Jan-Willem van Ewijk
Winner
Queer Lion / Queer Lion Award
Alma del desierto Alma del desierto
Monica Taboada Tapia
Winner
All nominees
Love Kjærlighet
Dag Yohan Haugerud
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
Peaches Goes Bananas Peaches Goes Bananas
Marie Losier
Pooja, Sir Pooja, Sir
Deepak Rauniyar
Diciannove Diciannove
Giovanni Tortorici
El Jockey 6.4
El Jockey
Luis Ortega
Watch trailer
Queer 6.2
Queer
Luca Guadagnino
Watch trailer
/ Best Young Actor
Paul Kircher
Paul Kircher
And Their Children After Them
Winner
Verona Film Club Award / Verona Film Club Award for Most Innovative Film
Don't Cry, Butterfly Don't Cry, Butterfly
Duong Dieu Linh
Winner
Grand Prize Venice International Critics' Week / Special Mention
No Sleep Till No Sleep Till
Alexandra Simpson
Winner
/ Giornate degli Autori Director's Award
Manas Manas
Marianna Brennand Fortes
Winner
All nominees
Sugar Island Sugar Island
Johanne Gomez Terrero
Alpha. Alpha.
Jan-Willem van Ewijk
Boomerang Boomerang
Shahab Fotouhi
Sanatorium Under the Sign of the Hourglass Sanatorium Under the Sign of the Hourglass
Stephen Quay, Timothy Quay
Super Happy Forever Super Happy Forever
Kohei Igarashi
Taxi Monamour Taxi Monamour
Ciro De Caro
The Antique Antikvariati
Russudan Glurjidze
The Book of Joy Selon Joy
Camille Lugan
To Kill a Mongolian Horse Yi pi bai ma de re meng
Xiaoxuan Jiang
/ Giornate degli Autori Audience Award
Taxi Monamour Taxi Monamour
Ciro De Caro
Winner
All nominees
Basileia Basileia
Isabella Torre
Possibility of Paradise Possibility of Paradise
Mladen Kovacevic
/ Critics' Week Audience Award
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
Winner
Interfilm Award / Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue
Quiet Life Quiet Life
Alexandros Avranas
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Chief Electrician
Vermiglio 7.0
Vermiglio
Kristian De Martiis
Winner
Watch trailer
La Pellicola d'Oro Award / Best Costume Designer
Campo di battaglia 6.2
Campo di battaglia
Antonella Bachini
Winner
Fanheart3 Award / XR Special Mention
Nightmara: Episode 3 Nightmara: Episode 3
Gianpaolo Gonzalez
Winner
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Centro Nazionale del Cortometraggio Award
The Eggregores' Theory The Eggregores' Theory
Andrea Gatopoulos
Winner
Authors under 40 Award / Special Mention for Cinematography
The New Year That Never Came 7.6
The New Year That Never Came
Boroka Biro, Tudor Platon
Winner
Watch trailer
The New Year That Never Came 7.6
The New Year That Never Came
Boroka Biro, Tudor Platon
Winner
Watch trailer
Green Drop Award - Special Mention / Green Drop Award
All nominees
Release Nuclear Contaminated Water Release Nuclear Contaminated Water
Yiwen Cao
/ International Film Critics Week
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Roberto De Paolis, Carla Altieri, Marta Donzelli, Gregorio Paonessa
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Prop Maker
Sicilian Letters 6.0
Sicilian Letters Iddu
Italo Maurizi
Winner
Watch trailer
/ Rotella Award
Sicilian Letters 6.0
Sicilian Letters Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Winner
Watch trailer
Sicilian Letters 6.0
Sicilian Letters Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Winner
Watch trailer
/ Edipo Re Award - Special Mention
Sugar Island Sugar Island
Johanne Gomez Terrero
Winner
/ Premio Speciale Film Impresa Award
My Everything Mon inséparable
Anne-Sophie Bailly
Winner
Silver Lion / Best Director
Brady Corbet
Brady Corbet
The Brutalist
Winner
Silver Lion / Grand Jury Prize
Vermiglio 7.0
Vermiglio
Maura Delpero
Winner
Watch trailer
Volpi Cup / Best Actor
Vincent Lindon
Vincent Lindon
The Quiet Son
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Babygirl
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
I'm Still Here 8.4
I'm Still Here Ainda Estou Aqui
Murilo Hauser, Heitor Lorega
Winner
Watch trailer
I'm Still Here 8.4
I'm Still Here Ainda Estou Aqui
Murilo Hauser, Heitor Lorega
Winner
Watch trailer
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Familiar Touch Familiar Touch
Sarah Friedland
Winner
All nominees
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Queer Lion
Alma del desierto Alma del desierto
Monica Taboada Tapia
Winner
All nominees
Peaches Goes Bananas Peaches Goes Bananas
Marie Losier
Queer 6.2
Queer
Luca Guadagnino
Watch trailer
Pooja, Sir Pooja, Sir
Deepak Rauniyar
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
Love Kjærlighet
Dag Yohan Haugerud
El Jockey 6.4
El Jockey
Luis Ortega
Watch trailer
Diciannove Diciannove
Giovanni Tortorici
Venice Horizons Award / Best Film
The New Year That Never Came 7.6
The New Year That Never Came
Bogdan Muresanu
Winner
Watch trailer
All nominees
My Everything Mon inséparable
Anne-Sophie Bailly
Mistress Dispeller 7.1
Mistress Dispeller
Elizabeth Lo
Marco 6.9
Marco
Jon Garaño, Aitor Arregi
The Ties That Bind Us L'attachement
Karin Tardyo
Happyend Happyend
Neo Sora
Quiet Life Quiet Life
Alexandros Avranas
One of Those Days When Hemme Dies One of Those Days When Hemme Dies
Murat Firatoglu
Of Dogs and Men Al klavim veanashim
Dani Rosenberg
Pooja, Sir Pooja, Sir
Deepak Rauniyar
Wishing on a Star 6.0
Wishing on a Star
Peter Kerekes
Happy Holidays Happy Holidays
Scandar Copti
Familiar Touch Familiar Touch
Sarah Friedland
Familia 6.9
Familia
Francesco Costabile
Diciannove Diciannove
Giovanni Tortorici
Carissa Carissa
Devon Delmar, Jason Jacobs
Feeling Better Nonostante
Valerio Mastandrea
Aïcha Aïcha
Mehdi Barsaoui
Pavements Pavements
Alex Ross Perry
FEDIC Award / Best Film
Vittoria Vittoria
Alessandro Kassigoli, Casey Kauffman
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
The Brutalist 7.7
The Brutalist
Brady Corbet
Winner
Watch trailer
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
The New Year That Never Came 7.6
The New Year That Never Came
Bogdan Muresanu
Winner
Watch trailer
Netpac Award
Mistress Dispeller 7.1
Mistress Dispeller
Elizabeth Lo
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Romana Maggiora Vergano
Romana Maggiora Vergano
The Time It Takes
Winner
Romana Maggiora Vergano
Winner
Romana Maggiora Vergano
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Sicilian Letters 6.0
Sicilian Letters Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Winner
Watch trailer
Sicilian Letters 6.0
Sicilian Letters Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Winner
Watch trailer
Pasinetti Award - Special Mention
Familia 6.9
Familia
Francesco Di Leva, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Marco Cicalese
Winner
Familia 6.9
Familia
Francesco Di Leva, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Marco Cicalese
Winner
SIGNIS Award
I'm Still Here 8.4
I'm Still Here Ainda Estou Aqui
Walter Salles
Winner
Watch trailer
FEDIC Award - Special Mention
Familia 6.9
Familia
Francesco Costabile
Winner
Venice Horizons Award / Best Actor
Francesco Gheghi
Francesco Gheghi
Familia
Winner
Venice Horizons Award / Best Actress
Kathleen Chalfant
Familiar Touch
Winner
Venice Horizons Award / Best Director
Sarah Friedland
Familiar Touch
Winner
Venice Horizons Award / Best Screenplay
Happy Holidays Happy Holidays
Scandar Copti
Winner
Venice Horizons Award / Best Short Film
Who Loves the Sun Who Loves the Sun
Arshia Shakiba
Winner
All nominees
Marion Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
Il burattino e la balena Il burattino e la balena
Roberto Catani
Moon Lake Moon Lake
Jeannie Sui Wonders
The Poison Cat The Poison Cat
Tian Guan
Marion Marion
Joe Weiland, Finn Constantine
O O
Runar Runarsson
Almost Certainly False Neredeyse Kesinlikle Yanlis
Cansu Baydar
My Mother Is A Cow Minha Mãe é Uma Vaca
Moara Passoni
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
One of Those Days When Hemme Dies One of Those Days When Hemme Dies
Murat Firatoglu
Winner
Best Short Film / Short Film
All nominees
Ajar Ajar
Ajar Ajar
Critics' Week Award / Best Film
Don't Cry, Butterfly Don't Cry, Butterfly
Duong Dieu Linh
Winner
All nominees
Homegrown Homegrown
Michael Premo
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Peacock 7.1
Peacock
Bernhard Wenger
Watch trailer
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
No Sleep Till No Sleep Till
Alexandra Simpson
Perfumed with Mint Perfumed with Mint
Muhammad Hamdy
Special Jury Prize
April April
Dea Kulumbegashvili
Winner
International Critics' Week Award / Best Film
All nominees
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Brian Award
The Room Next Door 6.8
The Room Next Door
Pedro Almodóvar
Winner
Watch trailer
Green Drop Award
Vermiglio 7.0
Vermiglio
Maura Delpero
Winner
Watch trailer
I'm Still Here 8.4
I'm Still Here Ainda Estou Aqui
Walter Salles
Winner
Watch trailer
Silver Lion - Short Film / Corto Cortissimo Short Film Competition
All nominees
Invisible War Invisible War
Yiwen Cao
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Chain Reactions Chain Reactions
Alexandre O. Philippe
Winner
All nominees
Maroun Returns to Beirut Maroun Returns to Beirut
Feyrouz Serhal
Carlo Mazzacurati: Una certa idea di cinema Carlo Mazzacurati: Una certa idea di cinema
Enzo Monteleone, Mario Canale
Volonté: L'uomo dai mille volti Volonté: L'uomo dai mille volti
Francesco Zippel
From Darkness to Light From Darkness to Light
Eric Friedler, Michael Lurie
I Will Revenge This World With Love - S. Paradjanov 6.1
I Will Revenge This World With Love - S. Paradjanov I will revenge this world with Love - S. Paradjanov
Zara Jian
Le cinéma de Jean-Pierre Léaud Le cinéma de Jean-Pierre Léaud
Cyril Leuthy
Constel·lació Portabella Constel·lació Portabella
Claudio Zulian
Miyazaki: Spirit of Nature Miyazaki: L'Esprit de la Nature
Léo Favier
Carlo Mazzacurati: Una certa idea di cinema Carlo Mazzacurati: Una certa idea di cinema
Enzo Monteleone, Mario Canale
From Darkness to Light From Darkness to Light
Eric Friedler, Michael Lurie
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Ecce bombo 7.0
Ecce bombo
Winner
Ecce bombo 7.0
Ecce bombo
Winner
All nominees
Goldflakes Goldflocken
Swept Away Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
The Hour and Turn of Augusto Matraga A Hora e Vez de Augusto Matraga
L'oro di Napoli 7.3
L'oro di Napoli
The Big Heat 7.9
The Big Heat
The Ritual Ghatashraddha
The Man Who Left His Will on Film 6.9
The Man Who Left His Will on Film Tôkyô sensô sengo hiwa
The Soft Skin 7.5
The Soft Skin La peau douce
Swastika Manji
The Hour and Turn of Augusto Matraga A Hora e Vez de Augusto Matraga
The Big Heat 7.9
The Big Heat
Pusher 7.2
Pusher
L'oro di Napoli 7.3
L'oro di Napoli
The Man Who Left His Will on Film 6.9
The Man Who Left His Will on Film Tôkyô sensô sengo hiwa
Swept Away Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
Model Model
Bend of the River Bend of the River
Forbidden Games 8.2
Forbidden Games Jeux Interdits
The Soft Skin 7.5
The Soft Skin La peau douce
Peter Brook's the Mahabharata Peter Brook's the Mahabharata
La Notte 8.1
La Notte La notte
Watch trailer
Blood and Sand Blood and Sand
His Girl Friday 7.9
His Girl Friday
The Ritual Ghatashraddha
Bend of the River Bend of the River
Blood and Sand Blood and Sand
Forbidden Games 8.2
Forbidden Games Jeux Interdits
Goldflakes Goldflocken
His Girl Friday 7.9
His Girl Friday
Peter Brook's the Mahabharata Peter Brook's the Mahabharata
La Notte 8.1
La Notte La notte
Watch trailer
Model Model
Pusher 7.2
Pusher
Swastika Manji
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
The Quiet Son Jouer avec le feu
Delphine Coulin, Muriel Coulin
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Familia 6.9
Familia
Francesco Costabile
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
The Brutalist 7.7
The Brutalist
Brady Corbet
Winner
Watch trailer
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film in Venice
Vittoria Vittoria
Alessandro Kassigoli, Casey Kauffman
Winner
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
The Fisherman The Fisherman
Zoey Martinson
Winner
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Joker: Madness for Two 5.4
Joker: Madness for Two Joker: Folie à Deux
Hildur Guðnadóttir
Winner
Watch trailer
Sicilian Letters 6.0
Sicilian Letters Iddu
Colapesce
Winner
Watch trailer
Soundtrack Stars Award / Special Mention
The Time It Takes Il tempo che ci vuole
Fabio Massimo Capogrosso
Winner
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
My Everything Mon inséparable
Anne-Sophie Bailly
Winner
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
Vermiglio 7.0
Vermiglio
Maura Delpero
Winner
Watch trailer
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Tecla Insolia
Familia
Winner
Martina Scrinzi
Vermiglio
Winner
Campari Passion for the Cinema Award
Smithers Foundation Award / Ambassador of Hope
King Ivory King Ivory
John Swab
Winner
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
El Jockey 6.4
El Jockey
Luis Ortega
Winner
Watch trailer
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Homegrown Homegrown
Michael Premo
Winner
Lanterna Magica Award
La storia del Frank e della Nina La storia del Frank e della Nina
Paola Randi
Winner
Lizzani Award
Sicilian Letters 6.0
Sicilian Letters Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Winner
Watch trailer
Sicilian Letters 6.0
Sicilian Letters Iddu
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Winner
Watch trailer
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Beetlejuice Beetlejuice 7.4
Beetlejuice Beetlejuice
Winner
Watch trailer
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
Wolfs 6.6
Wolfs
Winner
Watch trailer
Fanheart3 Award / XR Fan Experience
Uncanny Alley: A New Day Uncanny Alley: A New Day
Stephen Butchko, Rick Treweek
Winner
Uncanny Alley: A New Day Uncanny Alley: A New Day
Stephen Butchko, Rick Treweek
Winner
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Peacock 7.1
Peacock
Bernhard Wenger
Winner
Watch trailer
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Sugar Island Sugar Island
Johanne Gomez Terrero
Winner
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Winner
RB Casting Award
Familia 6.9
Familia
Francesco Gheghi
Winner
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Don't Cry, Butterfly Don't Cry, Butterfly
Duong Dieu Linh
Winner
All nominees
Peacock 7.1
Peacock
Bernhard Wenger
Watch trailer
Perfumed with Mint Perfumed with Mint
Muhammad Hamdy
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
No Sleep Till No Sleep Till
Alexandra Simpson
Homegrown Homegrown
Michael Premo
Anywhere Anytime Anywhere Anytime
Milad Tangshir
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
The Witness Shahed
Nader Saeivar
Winner
All nominees
September 5 6.8
September 5
Tim Fehlbaum
Watch trailer
King Ivory King Ivory
Jeremy M. Rosen, John Swab
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
Francesco Manzato
Nero Argento
Winner
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
Things That My Best Friend Lost Things That My Best Friend Lost
Marta Innocenti
Winner
All nominees
The Eggregores' Theory The Eggregores' Theory
Andrea Gatopoulos
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
At Least I Will Be 8 294 400 Pixel At Least I Will Be 8 294 400 Pixel
Marco Talarico
Winner
Giornate degli Autori Award
Manas Manas
Marianna Brennand Fortes
Winner
Alpha. Alpha.
Jan-Willem van Ewijk
Winner
Taxi Monamour Taxi Monamour
Ciro De Caro
Winner
All nominees
Sugar Island Sugar Island
Johanne Gomez Terrero
The Antique Antikvariati
Russudan Glurjidze
To Kill a Mongolian Horse Yi pi bai ma de re meng
Xiaoxuan Jiang
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Claude Lelouch
Claude Lelouch
Winner
Claude Lelouch
Winner
Claude Lelouch
Winner
Venice Immersive / Grand Jury Prize
All nominees
Play Life Play Life
Donatas Ulvydas, Zilvinas Naujokas, Algis Krisciunas, Vilius Petrauskas, Darius Zickus, Mantas Pronckus
Ito Meikyu Ito Meikyu
Boris Labbé
The Guardians of Jade Mountain The Guardians of Jade Mountain
Hayun Kvon
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
Impulse: Playing with Reality Impulse: Playing with Reality
May Abdalla, Barry Gene Murphy
Winner
Venice Immersive / Special Jury Prize
Oto's Planet Oto's Planet
Gwenael François
Winner
Premio CinemaSarà Award
The Brutalist 7.7
The Brutalist
Brady Corbet
Winner
Watch trailer
Authors under 40 Award / Best Directing and Screenwriting
To Kill a Mongolian Horse Yi pi bai ma de re meng
Xiaoxuan Jiang
Winner
Authors under 40 Award / Best Director
Elizabeth Lo
Mistress Dispeller
Winner
Anne-Sophie Bailly
My Everything
Winner
Venice Immersive Grand Prize
Ito Meikyu Ito Meikyu
Boris Labbé
Winner
All nominees
Project_Y: Working Title Project_Y: Working Title
Yuzo Sugano, Shingo Yoshimura, Toshiaki Sakamoto, Taro Hirai
Symbiosis/Dysbiosis: Sentience Symbiosis/Dysbiosis: Sentience
Andrei Gravelle, Tosca Terán, Sven Steffens, Brendan Lehman
Project: Lost Worlds Project: Lost Worlds
Fins
A Simple Silence A Simple Silence
Quintero Craig
The Art of Change The Art of Change
Vincent Rooijers, Simone Fougnier
Un soir avec les Impressionnistes. Paris 1874 Un soir avec les Impressionnistes. Paris 1874
Pierre Gable
Project_Y: Working Title Project_Y: Working Title
Yuzo Sugano, Shingo Yoshimura, Toshiaki Sakamoto, Taro Hirai
Play Life Play Life
Donatas Ulvydas, Zilvinas Naujokas, Algis Krisciunas, Vilius Petrauskas, Darius Zickus, Mantas Pronckus
Play Life Play Life
Donatas Ulvydas, Zilvinas Naujokas, Algis Krisciunas, Vilius Petrauskas, Darius Zickus, Mantas Pronckus
Address Unknown: Fukushima Now Address Unknown: Fukushima Now
Arif Khan
Pudica Pudica
Keisuke Itoh
Uncanny Alley: A New Day Uncanny Alley: A New Day
Stephen Butchko, Rick Treweek
Mobile Suit Gundam: Silver Phantom Kido senshi Gandamu: Ginhai no Gen'ei
Kenichi Suzuki
Fragile Home Fragile Home
Ondrej Moravec, Victoria Lopukhina
Champ De Bataille Champ De Bataille
François Vautier
Ceci Est Mon Coeur Ceci Est Mon Coeur
Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies
The Guardians of Jade Mountain The Guardians of Jade Mountain
Hayun Kvon
Bodies of Water Bodies of Water
Caroline Laurin-Beaucage, Chélanie Beaudin-Quintin
All I Know About Teacher Li All I Know About Teacher Li
Zhuzmo
The Art of Change The Art of Change
Vincent Rooijers, Simone Fougnier
Ceci Est Mon Coeur Ceci Est Mon Coeur
Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies
Symbiosis/Dysbiosis: Sentience Symbiosis/Dysbiosis: Sentience
Andrei Gravelle, Tosca Terán, Sven Steffens, Brendan Lehman
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
El Jockey 6.4
El Jockey
Luis Ortega
Winner
Watch trailer
Ca' Foscari Young Jury Award
Sugar Island Sugar Island
Johanne Gomez Terrero
Winner
UNIMED Prize for Cultural Diversity
The Brutalist 7.7
The Brutalist
Brady Corbet
Winner
Watch trailer
ImpACT Award
The Quiet Son Jouer avec le feu
Delphine Coulin, Muriel Coulin
Winner
Cinema & Arts Award
Riefenstahl Riefenstahl
Andres Veiel
Winner
Paul and Paulette Take a Bath Paul and Paulette Take a Bath
Jethro Massey
Winner
