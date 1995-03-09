Menu
Anastasiya Svetlichnaya
Anastasiya Svetlichnaya

Date of Birth
9 March 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Granica Mirov 9.8
Granica Mirov (2025)
Univer. 13 let spustya 9.4
Univer. 13 let spustya (2024)
Hands Up! 7.2
Hands Up! (2024)

Filmography

Genre
Year
All 8 Films 4 TV Shows 4 Actress 8
Den semi
Comedy, Family 2025, Russia
Granica Mirov 9.8
Granica Mirov
Comedy, Sci-Fi 2025, Russia
Po baram 6.3
Po baram Po baram
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Po lyubvi 6.4
Po lyubvi Po lyubvi
Romantic 2025, Russia
Watch trailer
Univer. 13 let spustya 9.4
Univer. 13 let spustya
Comedy 2024, Russia
Hands Up! 7.2
Hands Up! Ruki vverkh!
Biography, Comedy, Music 2024, Russia
Watch trailer
Prosto Mihalych
Prosto Mihalych
Comedy 2023, Russia
Rodnye lyudi 6.2
Rodnye lyudi Rodnye lyudi
Romantic, Comedy 2023, Russia
