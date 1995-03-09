Menu
Anastasiya Svetlichnaya
Date of Birth
9 March 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Pisces
Filmography
8
Den semi
Comedy, Family
2025, Russia
9.8
Granica Mirov
Comedy, Sci-Fi
2025, Russia
6.3
Po baram
Po baram
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
6.4
Po lyubvi
Po lyubvi
Romantic
2025, Russia
Watch trailer
9.4
Univer. 13 let spustya
Comedy
2024, Russia
7.2
Hands Up!
Ruki vverkh!
Biography, Comedy, Music
2024, Russia
Watch trailer
Prosto Mihalych
Comedy
2023, Russia
6.2
Rodnye lyudi
Rodnye lyudi
Romantic, Comedy
2023, Russia
