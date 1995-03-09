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Фильмография
Анастасия Светличная
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Персоны
Анастасия Светличная
Анастасия Светличная
Дата рождения
9 марта 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Популярные фильмы
9.8
Граница Миров
(2025)
9.4
Универ. 13 лет спустя
(2024)
7.2
Руки вверх!
(2024)
Фильмография Анастасия Светличная
Жанр
Все
Биография
Комедия
Мелодрама
Музыка
Семейный
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2023
Все
8
Фильмы
4
Сериалы
4
Актриса
8
День семьи
комедия, семейный
2025, Россия
9.8
Граница Миров
комедия, фантастика
2025, Россия
6.3
По барам
Po baram
комедия
2025, Россия
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6.3
По любви
Po lyubvi
мелодрама
2025, Россия
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9.4
Универ. 13 лет спустя
комедия
2024, Россия
7.2
Руки вверх!
Ruki vverkh!
биография, комедия, музыка
2024, Россия
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Рецензия
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Просто Михалыч
комедия
2023, Россия
6.2
Родные люди
Rodnye lyudi
мелодрама, комедия
2023, Россия
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