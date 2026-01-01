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Oksana Domnina
Oksana Domnina
Kinoafisha
Persons
Oksana Domnina
Oksana Domnina
Oksana Domnina
Date of Birth
17 August 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Height
173 cm (5 ft 8 in)
Popular Films
5.8
Roman Kostomarov. Rozhdennyy dvazhdy
(2024)
Filmography
5.8
Roman Kostomarov. Rozhdennyy dvazhdy
Roman Kostomarov. Rozhdennyy dvazhdy
Documentary
2024, Russia
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