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About
Mihail Semichev
Mihail Semichev
Kinoafisha
Persons
Mihail Semichev
Mihail Semichev
Mihail Semichev
Date of Birth
30 July 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
4.5
Ivan Vasilievich menyaet vsyo
(2023)
4.4
Nebrilliantovaya ruka
(2024)
4.1
The incredible adventures of Shura
(2025)
Filmography
Ochen skazochnye dela
Comedy
2026, Russia
Watch trailer
4.1
The incredible adventures of Shura
Neveroyatnye priklyucheniya Shurika
Comedy, Adventure, Music
2025, Russia
Watch trailer
4.4
Nebrilliantovaya ruka
Nebrilliantovaya ruka
Comedy, Music
2024, Russia
Watch trailer
4.5
Ivan Vasilievich menyaet vsyo
Ivan Vasilievich menyaet vsyo
Comedy, Music
2023, Russia
4.1
SamoIroniya sudby
SamoIroniya sudby
Comedy
2022, Russia
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