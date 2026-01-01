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Liv Elvira Kippersund Larsson
Liv Elvira Kippersund Larsson
Kinoafisha
Persons
Liv Elvira Kippersund Larsson
Liv Elvira Kippersund Larsson
Liv Elvira Kippersund Larsson
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.0
Dancing Queen
(2023)
6.4
Dancing Queen in Hollywood
(2025)
Filmography
6.4
Dancing Queen in Hollywood
Dancing Queen in Hollywood
Family
2025, Norway
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7
Dancing Queen
Dancing Queen
Drama, Family
2023, Norway
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