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Kseniya Yunusova
Kseniya Yunusova
Kinoafisha
Persons
Kseniya Yunusova
Kseniya Yunusova
Kseniya Yunusova
Actor type
Science-fiction heroine
,
The Adventurer
Popular Films
8.5
Gostya iz kosmosa
(2024)
0.0
Sozvezdie chernoy karakaticy
(2023)
Filmography
8.5
Gostya iz kosmosa
Gostya iz kosmosa
Sci-Fi
2024, Russia
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Sozvezdie chernoy karakaticy
Sci-Fi, Adventure
2023, Russia
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