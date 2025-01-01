Menu
Romana Maggiora Vergano Awards

Romana Maggiora Vergano
Awards and nominations of Romana Maggiora Vergano
Venice Film Festival 2024 Venice Film Festival 2024
Best Actress
Winner
