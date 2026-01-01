Menu
Mannin de Wildt
Mannin de Wildt
Mannin de Wildt
Mannin de Wildt
Mannin de Wildt
Date of Birth
1 January 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
5.8
Foodies
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
2022
All
1
Films
1
Director
1
5.8
Foodies
Foodies
Comedy, Drama, Romantic
2022, Netherlands
Watch trailer
