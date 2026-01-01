Menu
Mannin de Wildt
Date of Birth
1 January 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Foodies 5.8
Foodies (2022)

Filmography

Genre
Year
Foodies 5.8
Foodies Foodies
Comedy, Drama, Romantic 2022, Netherlands
