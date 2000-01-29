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Kseniya Utekhina
Kseniya Utekhina Kseniya Utekhina
Kinoafisha Persons Kseniya Utekhina

Kseniya Utekhina

Kseniya Utekhina

Date of Birth
29 January 2000
Age
26 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator 6.6
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator (2022)
Imperatritsy 6.4
Imperatritsy (2023)
Devushka iz proshlogo 0.0
Devushka iz proshlogo (2023)

Filmography

Poroda
History, Drama 2026, Russia
Rozhdenie imperii
Rozhdenie imperii Rozhdenie imperii
Drama, History 2026, Russia
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Devushka iz proshlogo
Devushka iz proshlogo
Romantic 2023, Russia
Imperatritsy 6.4
Imperatritsy Imperatritsy
Drama, History, Documentary 2023, Russia
Watch trailer
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator 6.6
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
History, Documentary 2022, Russia
Watch trailer
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