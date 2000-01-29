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Kseniya Utekhina
Kseniya Utekhina
Kinoafisha
Persons
Kseniya Utekhina
Kseniya Utekhina
Kseniya Utekhina
Date of Birth
29 January 2000
Age
26 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.6
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
(2022)
6.4
Imperatritsy
(2023)
0.0
Devushka iz proshlogo
(2023)
Filmography
Poroda
History, Drama
2026, Russia
Rozhdenie imperii
Rozhdenie imperii
Drama, History
2026, Russia
Watch trailer
Devushka iz proshlogo
Romantic
2023, Russia
6.4
Imperatritsy
Imperatritsy
Drama, History, Documentary
2023, Russia
Watch trailer
6.6
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
History, Documentary
2022, Russia
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