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Eduard Boyakov
Eduard Boyakov
Kinoafisha
Persons
Eduard Boyakov
Eduard Boyakov
Eduard Boyakov
Date of Birth
16 June 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
5.9
Russkiy krest
(2022)
4.5
Dead Daughters
(2006)
Filmography
5.9
Russkiy krest
Russkiy krest
Drama
2022, Russia
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4.5
Dead Daughters
Dead Daughters
Horror, Mystery, Thriller
2006, Russia
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