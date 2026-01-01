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Eduard Boyakov
Eduard Boyakov Eduard Boyakov
Kinoafisha Persons Eduard Boyakov

Eduard Boyakov

Eduard Boyakov

Date of Birth
16 June 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Russkiy krest 5.9
Russkiy krest (2022)
Dead Daughters 4.5
Dead Daughters (2006)

Filmography

Russkiy krest 5.9
Russkiy krest Russkiy krest
Drama 2022, Russia
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Dead Daughters 4.5
Dead Daughters Dead Daughters
Horror, Mystery, Thriller 2006, Russia
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