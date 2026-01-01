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Eliska Krenková
Eliska Krenková
Kinoafisha
Persons
Eliska Krenková
Eliska Krenková
Eliska Krenková
Date of Birth
31 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Voice actress
Popular Films
7.8
Living Large
(2024)
7.3
We Have Never Been Modern
(2023)
6.6
Princess cursed in Time
(2020)
Filmography
Zrádci
Thriller, Crime
2024, Czechia
7.8
Living Large
Zivot k sezrání
Animation, Comedy, Family
2024, Czechia / France / Slovakia
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American Chick
Amerikánka: V detském sanatoriu
Drama
2024, Czechia
7.3
We Have Never Been Modern
Úsvit
Drama, Detective
2023, Czechia
5.9
Borders of Love
Hranice Lásky
Drama
2022, Czechia
6.1
Alchemist Cursed in Time
Princezna zakletá v case 2
Comedy, Family, Fantasy
2022, Czechia
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5.8
Boží mlýny
Crime, Comedy,
2021, Czechia
6.6
Princess cursed in Time
Princezna zakletá v case
Adventure, Comedy, Family
2020, Czechia
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