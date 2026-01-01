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Eliska Krenková
Eliska Krenková Eliska Krenková
Kinoafisha Persons Eliska Krenková

Eliska Krenková

Eliska Krenková

Date of Birth
31 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Voice actress

Popular Films

Living Large 7.8
Living Large (2024)
We Have Never Been Modern 7.3
We Have Never Been Modern (2023)
Princess cursed in Time 6.6
Princess cursed in Time (2020)

Filmography

Zrádci
Zrádci
Thriller, Crime 2024, Czechia
Living Large 7.8
Living Large Zivot k sezrání
Animation, Comedy, Family 2024, Czechia / France / Slovakia
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American Chick
American Chick Amerikánka: V detském sanatoriu
Drama 2024, Czechia
We Have Never Been Modern 7.3
We Have Never Been Modern Úsvit
Drama, Detective 2023, Czechia
Borders of Love 5.9
Borders of Love Hranice Lásky
Drama 2022, Czechia
Alchemist Cursed in Time 6.1
Alchemist Cursed in Time Princezna zakletá v case 2
Comedy, Family, Fantasy 2022, Czechia
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Boží mlýny 5.8
Boží mlýny
Crime, Comedy, 2021, Czechia
Princess cursed in Time 6.6
Princess cursed in Time Princezna zakletá v case
Adventure, Comedy, Family 2020, Czechia
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