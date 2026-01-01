Marika Lindström

Menu
Date of Birth
25 November 1946
Age
79 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Comedy actress

Popular Films

Torpederna 7.5
Torpederna (2014)
Daybreak 6.6
Daybreak (2003)
Burn All My Letters 6.2
Burn All My Letters (2022)

Filmography

Genre
Year
Burn All My Letters 6.2
Burn All My Letters Bränn alla mina brev
Drama 2022, Sweden
Watch trailer
Torpederna 7.5
Torpederna
Comedy, Crime 2014, Sweden
Wallander – Den orolige mannen 6.1
Wallander – Den orolige mannen Wallander – Den orolige mannen
Thriller 2014, Sweden
Daybreak 6.6
Daybreak Daybreak / Om jag vänder mig om
Drama 2003, Sweden
