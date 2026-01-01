Menu
Marika Lindström
Marika Lindström
Date of Birth
25 November 1946
Age
79 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Comedy actress
Popular Films
7.5
Torpederna
(2014)
6.6
Daybreak
(2003)
6.2
Burn All My Letters
(2022)
6.2
Burn All My Letters
Bränn alla mina brev
Drama
2022, Sweden
Watch trailer
7.5
Torpederna
Comedy, Crime
2014, Sweden
6.1
Wallander – Den orolige mannen
Wallander – Den orolige mannen
Thriller
2014, Sweden
6.6
Daybreak
Daybreak / Om jag vänder mig om
Drama
2003, Sweden
