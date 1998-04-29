Menu
Anastasiya Reznik
Date of Birth
29 April 1998
Age
27 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
6.8
Svideteli
(2025)
5.7
Identification
(2025)
Tickets
5.6
Neposlushnaya
(2023)
Filmography
6.8
Svideteli
Svideteli
Comedy, Drama, Romantic
2025, Russia
5.7
Identification
Identification
Sci-Fi
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Na rabotu!
Comedy
2024, Russia
5.6
Neposlushnaya
Neposlushnaya
Romantic
2023, Russia
Watch trailer
Vechernyaya shkola
Comedy
, Russia
