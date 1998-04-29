Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Anastasiya Reznik
Anastasiya Reznik
Kinoafisha Persons Anastasiya Reznik

Anastasiya Reznik

Date of Birth
29 April 1998
Age
27 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Svideteli 6.8
Svideteli (2025)
Identification 5.7
Identification (2025)
Neposlushnaya 5.6
Neposlushnaya (2023)

Filmography

Genre
Year
All 5 Films 3 TV Shows 2 Actress 5 Writer 1
Svideteli 6.8
Svideteli Svideteli
Comedy, Drama, Romantic 2025, Russia
Identification 5.7
Identification Identification
Sci-Fi 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Na rabotu!
Na rabotu!
Comedy 2024, Russia
Neposlushnaya 5.6
Neposlushnaya Neposlushnaya
Romantic 2023, Russia
Watch trailer
Vechernyaya shkola
Comedy , Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more