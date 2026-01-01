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Caroline Proust
Caroline Proust
Kinoafisha
Persons
Caroline Proust
Caroline Proust
Caroline Proust
Date of Birth
18 November 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress
,
Thriller heroine
,
Comedy actress
Popular Films
8.0
The Tunnel
(2013)
6.7
Cash
(2008)
6.4
Marinette
(2023)
Filmography
6.4
Marinette
Marinette
Biography, Drama, Sport
2023, France
5.1
Notre-Dame, la part du feu
Documentary,
2022, France
8
The Tunnel
Drama, Crime, Thriller
2013, Great Britain/France
6.7
Cash
Cash
Comedy, Thriller
2008, France
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Spiral
Drama, Crime
2005, France
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