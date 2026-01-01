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Caroline Proust Caroline Proust
Kinoafisha Persons Caroline Proust

Caroline Proust

Caroline Proust

Date of Birth
18 November 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Comedy actress

Popular Films

The Tunnel 8.0
The Tunnel (2013)
Cash 6.7
Cash (2008)
Marinette 6.4
Marinette (2023)

Filmography

Marinette 6.4
Marinette Marinette
Biography, Drama, Sport 2023, France
Notre-Dame, la part du feu 5.1
Notre-Dame, la part du feu
Documentary, 2022, France
The Tunnel 8
The Tunnel
Drama, Crime, Thriller 2013, Great Britain/France
Cash 6.7
Cash Cash
Comedy, Thriller 2008, France
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Spiral
Spiral
Drama, Crime 2005, France
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