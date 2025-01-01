Menu
Andrey Knyazev
Andrey Knyazev

Date of Birth
6 February 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Zaklyate. Shyopot vedm (2024)
Korol i Shut (2023)
Неуловимая четверка (2007)

Filmography

Genre
Year
All 3 Films 2 TV Shows 1
Horror, Thriller 2024, Russia
Korol i Shut
Drama, Biography, Music 2023, Russia
Неуловимая четверка
Comedy, Crime 2007, Russia
