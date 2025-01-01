Menu
Andrey Knyazev
Date of Birth
6 February 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
6.1
Zaklyate. Shyopot vedm
(2024)
0.0
Korol i Shut
(2023)
0.0
Неуловимая четверка
(2007)
6.1
Zaklyate. Shyopot vedm
Zaklyate. Shyopot vedm
Horror, Thriller
2024, Russia
Watch trailer
Korol i Shut
Drama, Biography, Music
2023, Russia
Неуловимая четверка
Неуловимая четверка
Comedy, Crime
2007, Russia
