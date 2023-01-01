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О персоне
Фильмография
Андрей Князев
Киноафиша
Персоны
Андрей Князев
Андрей Князев
Дата рождения
6 февраля 1973
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ленинград, СССР
Популярные фильмы
Король и Шут
(2023)
0
Неуловимая четверка
(2007)
0
Фильмография Андрей Князев
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Криминал
Музыка
Год
Все
2023
2007
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
1
Сценарист
1
Король и Шут
драма, биография, музыка
2023, Россия
Неуловимая четверка
Неуловимая четверка
комедия, криминал
2007, Россия
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