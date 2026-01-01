Menu
Marietta Tsigal-Polishchuk
Persons
Date of Birth
14 October 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress
Popular Films
8.3
Den rozhdeniya Sidni Lyumeta
(2025)
Tickets
7.4
Ranevskaya
(2023)
6.9
Family Happiness
(2025)
Filmography
Genre
All
Biography
Comedy
Detective
Drama
History
Romantic
Year
All
2026
2025
2024
2023
2020
2017
2016
All
15
Films
4
TV Shows
11
Actress
15
Lilya
Drama, Romantic
2026, Russia
Haj, sisters
Comedy, Drama
2025, Russia
6.3
Dorogoj Villi
Detective
2025, Russia
6.5
Dyshi
Drama
2025, Russia
6.9
Family Happiness
Semeynoe schaste
Drama
2025, Russia
Watch trailer
Lilya
Drama
2025, Russia
8.3
Den rozhdeniya Sidni Lyumeta
Drama
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
6.3
Perekhodnyj vozrast
Drama
2024, Russia
6.6
Sasha i Piter
Comedy, Romantic
2024, Russia
7.4
Ranevskaya
Drama, Biography
2023, Russia
Metod uborschicy
Detective, Romantic
2023, Russia
Rabbit's Paw
Rabbit's Paw
Romantic, Drama
2020, Russia / Belgium / Finland
Watch trailer
6
Krylya imperii
Drama, History
2017, Russia
6.7
Chto i trebovalos dokazat
Detective
2016, Russia
6.3
Tainstvennaya strast
Drama
2016, Russia
