Marietta Tsigal-Polishchuk

Date of Birth
14 October 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

Den rozhdeniya Sidni Lyumeta 8.3
Den rozhdeniya Sidni Lyumeta (2025)
Ranevskaya 7.4
Ranevskaya (2023)
Family Happiness 6.9
Family Happiness (2025)

Filmography

Genre
Year
Lilya
Drama, Romantic 2026, Russia
Haj, sisters
Comedy, Drama 2025, Russia
Dorogoj Villi 6.3
Dorogoj Villi
Detective 2025, Russia
Dyshi 6.5
Dyshi
Drama 2025, Russia
Family Happiness 6.9
Family Happiness Semeynoe schaste
Drama 2025, Russia
Lilya
Drama 2025, Russia
Den rozhdeniya Sidni Lyumeta 8.3
Den rozhdeniya Sidni Lyumeta
Drama 2025, Russia
6.3
Perekhodnyj vozrast
Drama 2024, Russia
Sasha i Piter 6.6
Sasha i Piter
Comedy, Romantic 2024, Russia
Ranevskaya 7.4
Ranevskaya
Drama, Biography 2023, Russia
Metod uborschicy
Metod uborschicy
Detective, Romantic 2023, Russia
Rabbit's Paw
Rabbit's Paw Rabbit's Paw
Romantic, Drama 2020, Russia / Belgium / Finland
Krylya imperii 6
Krylya imperii
Drama, History 2017, Russia
Chto i trebovalos dokazat 6.7
Chto i trebovalos dokazat
Detective 2016, Russia
Tainstvennaya strast 6.3
Tainstvennaya strast
Drama 2016, Russia
