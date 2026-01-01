Mia Khalifa

Menu
Date of Birth
10 February 1993
Age
33 years old
Zodiac sign
Aquarius
Height
157 cm (5 ft 2 in)
Eye colour
brown
Actor type
Comedy actress
Popular Films
6.9
ZIWE
(2021)
6.9
ZIWE
Comedy
2021, USA
