Mia Khalifa
Date of Birth
10 February 1993
Age
33 years old
Zodiac sign
Aquarius
Height
157 cm (5 ft 2 in)
Eye colour
brown
Actor type
Comedy actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
ZIWE 6.9
ZIWE
Comedy 2021, USA
