Margarita Rodina

Date of Birth
11 June 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actress

Popular Films

ZHenskij stendap 6.5
ZHenskij stendap (2020)
Tyoshcha 6.0
Tyoshcha (2023)
0.0
Mezhdu nami, devochkami (2026)

Filmography

Genre
Year
Mezhdu nami, devochkami
Comedy 2026, Russia
Tyoshcha 6
Tyoshcha Tyoshcha
Comedy 2023, Russia
ZHenskij stendap 6.5
ZHenskij stendap
Reality-TV 2020, Russia
