Margarita Rodina
Margarita Rodina
Kinoafisha
Persons
Margarita Rodina
Margarita Rodina
Margarita Rodina
Date of Birth
11 June 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actress
Popular Films
6.5
ZHenskij stendap
(2020)
6.0
Tyoshcha
(2023)
0.0
Mezhdu nami, devochkami
(2026)
Filmography
Genre
All
Comedy
Reality-TV
Year
All
2026
2023
2020
All
3
Films
2
TV Shows
1
Actress
2
Writer
1
Mezhdu nami, devochkami
Comedy
2026, Russia
6
Tyoshcha
Tyoshcha
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
6.5
ZHenskij stendap
Reality-TV
2020, Russia
