Aleksandr Kulkov
Date of Birth
25 August 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Virgo
Filmography
Genre
All
Action
Detective
Drama
Mystery
Romantic
Thriller
Year
All
2025
2024
2023
2022
All
11
TV Shows
11
Actor
11
Talisman dlya zolotoj rybki
Romantic
2025, Russia
Orlinskaya. Niti Mojry
Detective
2025, Russia
Orlinskaya. Molniya Zevsa
Detective
2024, Russia
Orlinskaya. Kozni Amura
Detective
2024, Russia
Durnaya krov
Romantic, Mystery
2023, Russia
Esche odna zhizn
Romantic
2023, Russia
7.4
Nemodelnoe agentstvo
Drama, Romantic, Thriller
2023, Russia
Zagadka Cezarya
Detective
2022, Russia
Specbat
Action, Detective
2022, Russia
Orlinskaya. Tayna Venery
Detective
2022, Russia
Orlinskaya. Strely Neptuna
Detective
2022, Russia
