Aleksandr Kulkov
Date of Birth
25 August 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Nemodelnoe agentstvo 7.4
Nemodelnoe agentstvo (2023)
Zagadka Cezarya 0.0
Zagadka Cezarya (2022)
Durnaya krov 0.0
Durnaya krov (2023)

Filmography

Genre
Year
All 11 TV Shows 11 Actor 11
Talisman dlya zolotoj rybki
Romantic 2025, Russia
Orlinskaya. Niti Mojry
Detective 2025, Russia
Orlinskaya. Molniya Zevsa
Detective 2024, Russia
Orlinskaya. Kozni Amura
Detective 2024, Russia
Durnaya krov
Romantic, Mystery 2023, Russia
Esche odna zhizn
Romantic 2023, Russia
Nemodelnoe agentstvo 7.4
Drama, Romantic, Thriller 2023, Russia
Zagadka Cezarya
Detective 2022, Russia
Specbat
Action, Detective 2022, Russia
Orlinskaya. Tayna Venery
Detective 2022, Russia
Orlinskaya. Strely Neptuna
Detective 2022, Russia
