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Xavier Koller
Xavier Koller
Kinoafisha
Persons
Xavier Koller
Xavier Koller
Xavier Koller
Date of Birth
17 June 1944
Age
82 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
6.8
Little Mountain Boy
(2015)
Filmography
6.8
Little Mountain Boy
Schellen-Ursli
Adventure, Drama, Family
2015, Switzerland
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