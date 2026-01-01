Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Xavier Koller
Xavier Koller Xavier Koller
Kinoafisha Persons Xavier Koller

Xavier Koller

Xavier Koller

Date of Birth
17 June 1944
Age
82 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Little Mountain Boy 6.8
Little Mountain Boy (2015)

Filmography

Little Mountain Boy 6.8
Little Mountain Boy Schellen-Ursli
Adventure, Drama, Family 2015, Switzerland
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more