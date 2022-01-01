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Ксавьер Коллер
Ксавьер Коллер
Xavier Koller
О персоне
Фильмография
Ксавьер Коллер
Xavier Koller
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Дата рождения
17 июня 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Швиц, Швейцария
Биография Ксавьер Коллер
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Фильмография Ксавьер Коллер
Альпийские приключения
приключения, драма, семейный
2015, Швейцария
6.0
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