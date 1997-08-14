Menu
Aleksandr Yugov

Date of Birth
14 August 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Salyut, Nachal'nik 0.0
Salyut, Nachal'nik (2022)
Kambek 0.0
Kambek (2025)
Vyzhivshie 2: Beremennaya 0.0
Vyzhivshie 2: Beremennaya (2024)

Filmography

Genre
Year
All 3 TV Shows 3 Actor 3
Kambek
Kambek
Drama, Thriller 2025, Russia
Vyzhivshie 2: Beremennaya
Vyzhivshie 2: Beremennaya
Sci-Fi, Drama 2024, Russia
Salyut, Nachal'nik
Salyut, Nachal'nik
Comedy 2022, Russia
