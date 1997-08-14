Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Yugov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Yugov
Aleksandr Yugov
Date of Birth
14 August 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
0.0
Salyut, Nachal'nik
(2022)
0.0
Kambek
(2025)
0.0
Vyzhivshie 2: Beremennaya
(2024)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2025
2024
2022
All
3
TV Shows
3
Actor
3
Kambek
Drama, Thriller
2025, Russia
Vyzhivshie 2: Beremennaya
Sci-Fi, Drama
2024, Russia
Salyut, Nachal'nik
Comedy
2022, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree