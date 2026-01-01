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Nikandr Kiryanov
Nikandr Kiryanov Nikandr Kiryanov
Kinoafisha Persons Nikandr Kiryanov

Nikandr Kiryanov

Nikandr Kiryanov

Date of Birth
11 June 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Action hero, Thriller hero, Dramatic actor

Popular Films

Zoskina zapravka 5.8
Zoskina zapravka (2023)
Aeroport 4.2
Aeroport (2026)
Magistral 0.0
Magistral (2021)

Filmography

Aeroport 4.3
Aeroport
Thriller, Detective 2026, Russia
Watch trailer
Zoskina zapravka 5.8
Zoskina zapravka Zoskina zapravka
Drama, Crime 2023, Russia
Watch trailer
Magistral
Magistral
Action, Detective 2021, Russia
Morskie dyavoly. Dalnie rubezhi
Morskie dyavoly. Dalnie rubezhi
Action, Crime 2021, Russia
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