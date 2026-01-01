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Nikandr Kiryanov
Nikandr Kiryanov
Kinoafisha
Persons
Nikandr Kiryanov
Nikandr Kiryanov
Nikandr Kiryanov
Date of Birth
11 June 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Action hero
,
Thriller hero
,
Dramatic actor
Popular Films
5.8
Zoskina zapravka
(2023)
4.2
Aeroport
(2026)
0.0
Magistral
(2021)
Filmography
4.3
Aeroport
Thriller, Detective
2026, Russia
Watch trailer
5.8
Zoskina zapravka
Zoskina zapravka
Drama, Crime
2023, Russia
Watch trailer
Magistral
Action, Detective
2021, Russia
Morskie dyavoly. Dalnie rubezhi
Action, Crime
2021, Russia
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