Aleksey Yagudin
Aleksey Yagudin
Date of Birth
18 March 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Pisces
Height
175 cm (5 ft 9 in)
Popular Films
0.0
Pogonya
(2025)
0.0
Posledniy aksel
(2021)
0.0
Zharkij led
(2009)
Filmography
Genre
All
Documentary
Drama
Reality-TV
Sport
Year
All
2025
2023
2021
2009
All
4
Films
1
TV Shows
3
Actor
4
Pogonya
Reality-TV
2025, Russia
Medvedeva protiv Medvedevoy
Medvedeva protiv Medvedevoy
Documentary
2023, Russia
Watch trailer
Posledniy aksel
Drama, Sport
2021, Russia
Zharkij led
Drama, Sport
2009, Russia
