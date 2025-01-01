Menu
Aleksey Yagudin

Date of Birth
18 March 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Pisces
Height
175 cm (5 ft 9 in)

Popular Films

Pogonya 0.0
Pogonya (2025)
Posledniy aksel 0.0
Posledniy aksel (2021)
Zharkij led 0.0
Zharkij led (2009)

Filmography

Pogonya
Reality-TV 2025, Russia
Medvedeva protiv Medvedevoy Medvedeva protiv Medvedevoy
Documentary 2023, Russia
Posledniy aksel
Drama, Sport 2021, Russia
Zharkij led
Drama, Sport 2009, Russia
