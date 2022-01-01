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Скоро в прокате "Царство против разбойников"
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Александр Алябьев
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Персоны
Александр Алябьев
Александр Алябьев
Дата рождения
15 июня 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Популярные фильмы
Рядом
(2022)
6.181818
Карамора
(2022)
0
Проект “Прометей”
(2022)
0
Новости о Александр Алябьев
Начались съемки мистического сериала «Проект «Прометей» с Любовью Аксеновой и Филиппом Янковским
Фильмография Александр Алябьев
Жанр
Все
Детектив
Драма
Мистика
Триллер
Фантастика
Год
Все
2022
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
Карамора
мистика, триллер
2022, Россия
Проект “Прометей”
фантастика, детектив, мистика
2022, Россия
6.2
Рядом
драма
2022, Россия
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