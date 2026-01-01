Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Maksim Krechetov
Maksim Krechetov Maksim Krechetov
Kinoafisha Persons Maksim Krechetov

Maksim Krechetov

Maksim Krechetov

Date of Birth
7 July 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor

Popular Films

Strings 7.3
Strings (2021)
Ten samuraya 5.5
Ten samuraya (2009)
Domrabotnica 3.9
Domrabotnica (2015)

Filmography

Genre
Year
Strings 7.3
Strings
Drama, Music 2021, Russia
Derzhis za oblaka
Derzhis za oblaka
Drama, Romantic 2018, Belarus/Russia
Domrabotnica 3.9
Domrabotnica
Romantic, Drama 2015, Russia
Son kak zhizn
Son kak zhizn
Romantic 2014, Russia
Vrachiha
Vrachiha
Drama, Romantic 2014, Russia
Otpechatok lyubvi
Otpechatok lyubvi
Drama 2013, Russia
Family 2.6
Family Rodnoy chelovek
Romantic 2013, Russia
Ten samuraya 5.5
Ten samuraya
Detective 2009, Belarus
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more