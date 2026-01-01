Menu
Maksim Krechetov
Maksim Krechetov
Maksim Krechetov
Maksim Krechetov
Date of Birth
7 July 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor
Popular Films
7.3
Strings
(2021)
5.5
Ten samuraya
(2009)
3.9
Domrabotnica
(2015)
Filmography
7.3
Strings
Drama, Music
2021, Russia
Derzhis za oblaka
Drama, Romantic
2018, Belarus/Russia
3.9
Domrabotnica
Romantic, Drama
2015, Russia
Son kak zhizn
Romantic
2014, Russia
Vrachiha
Drama, Romantic
2014, Russia
Otpechatok lyubvi
Drama
2013, Russia
2.6
Family
Rodnoy chelovek
Romantic
2013, Russia
5.5
Ten samuraya
Detective
2009, Belarus
