Andrey Karako
Andrey Karako
Andrey Karako

Andrey Karako

Andrey Karako

Date of Birth
4 February 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Oldskul 9.0
Oldskul (2025)
Nochnoy rezhim 7.7
Nochnoy rezhim (2022)
Dykhanie 7.0
Dykhanie (2023)

Filmography

Genre
Year
All 36 Films 3 TV Shows 33 Actor 36
Oldskul 9
Oldskul
Comedy 2025, Russia
Molot vedm
Molot vedm
Fantasy 2024, Russia
Dykhanie 7
Dykhanie Dykhanie
Drama 2023, Russia
Watch trailer
Nochnoy rezhim 7.7
Nochnoy rezhim Nochnoy rezhim
Thriller 2022, Russia
Watch trailer
Starye kadry
Starye kadry
Comedy, Detective 2020, Russia
Sonata dlya gornichnoj
Sonata dlya gornichnoj
Romantic 2020, Russia
Psihologiya prestupleniya
Psihologiya prestupleniya
Detective, Romantic 2020, Russia
Strong Weak Woman
Strong Weak Woman
Romantic 2019, Russia
Oznob
Oznob
Detective 2019, Russia
Vinograd
Vinograd
Romantic 2018, Ukraine
Serdechnye rany
Serdechnye rany
Romantic 2018, Russia
Ispravlennomu verit
Ispravlennomu verit
Drama, Detective 2018, Russia
Uskolzayushchaya zhizn
Uskolzayushchaya zhizn
Detective, Romantic 2018, Russia
Koldovskoe ozero
Koldovskoe ozero
Drama, Romantic, Detective 2018, Russia
Upyri 3.5
Upyri Upyri
Horror 2018, Belarus
Devushka s glazami cveta neba
Devushka s glazami cveta neba
Romantic 2017, Russia
Ukradi menya
Ukradi menya
Romantic 2016, Russia
Slezy na podushke
Slezy na podushke
Romantic 2016, Russia
Prosche parenoy repy
Prosche parenoy repy
Drama, Romantic 2016, Russia
Provincialka
Provincialka
Drama, Romantic 2015, Russia
Moy blizkiy vrag
Moy blizkiy vrag
Drama 2015, Russia
Verni menya
Verni menya
Romantic 2015, Russia
Sneg rastaet v sentyabre
Sneg rastaet v sentyabre
Drama, Romantic 2015, Russia
Sila lyubvi
Sila lyubvi
Drama, Romantic 2014, Russia
Show more
