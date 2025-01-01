Menu
Andrey Karako
Andrey Karako
Andrey Karako
Date of Birth
4 February 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
9.0
Oldskul
(2025)
7.7
Nochnoy rezhim
(2022)
7.0
Dykhanie
(2023)
Filmography
33
Actor
36
9
Oldskul
Comedy
2025, Russia
Molot vedm
Fantasy
2024, Russia
7
Dykhanie
Dykhanie
Drama
2023, Russia
Watch trailer
7.7
Nochnoy rezhim
Nochnoy rezhim
Thriller
2022, Russia
Watch trailer
Starye kadry
Comedy, Detective
2020, Russia
Sonata dlya gornichnoj
Romantic
2020, Russia
Psihologiya prestupleniya
Detective, Romantic
2020, Russia
Strong Weak Woman
Romantic
2019, Russia
Oznob
Detective
2019, Russia
Vinograd
Romantic
2018, Ukraine
Serdechnye rany
Romantic
2018, Russia
Ispravlennomu verit
Drama, Detective
2018, Russia
Uskolzayushchaya zhizn
Detective, Romantic
2018, Russia
Koldovskoe ozero
Drama, Romantic, Detective
2018, Russia
3.5
Upyri
Upyri
Horror
2018, Belarus
Devushka s glazami cveta neba
Romantic
2017, Russia
Ukradi menya
Romantic
2016, Russia
Slezy na podushke
Romantic
2016, Russia
Prosche parenoy repy
Drama, Romantic
2016, Russia
Provincialka
Drama, Romantic
2015, Russia
Moy blizkiy vrag
Drama
2015, Russia
Verni menya
Romantic
2015, Russia
Sneg rastaet v sentyabre
Drama, Romantic
2015, Russia
Sila lyubvi
Drama, Romantic
2014, Russia
