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Kinoafisha Persons Francesca Chillemi Awards

Awards and nominations of Francesca Chillemi

Francesca Chillemi
Awards and nominations of Francesca Chillemi
Venice Film Festival 2022 Venice Film Festival 2022
Best Actress (Miglior attrice protagonista)
Winner
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