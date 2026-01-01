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Nicolas Maury
Nicolas Maury
Kinoafisha
Persons
Nicolas Maury
Nicolas Maury
Nicolas Maury
Date of Birth
14 October 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Romantic hero
Popular Films
8.2
Call My Agent!
(2015)
6.3
Perdrix
(2019)
6.1
Heartbeat Detector
(2007)
Filmography
5.8
Ça, c'est Paris
Drama, Music, Romantic,
2024, France
6.3
Perdrix
Perdrix
Drama
2019, France
4.8
Les Tuche 3
Les Tuche 3
Comedy
2018, France
8.2
Call My Agent!
Comedy
2015, France
6.1
Heartbeat Detector
La question humaine
History, Musical, Drama, War
2007, France
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