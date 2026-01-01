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Mikhail Zasidkevich
Mikhail Zasidkevich
Kinoafisha
Persons
Mikhail Zasidkevich
Mikhail Zasidkevich
Mikhail Zasidkevich
Date of Birth
1 May 1992
Age
34 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.4
Container
(2021)
Filmography
6.4
Container
Drama
2021, Russia
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