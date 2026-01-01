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Mikhail Zasidkevich
Mikhail Zasidkevich Mikhail Zasidkevich
Kinoafisha Persons Mikhail Zasidkevich

Mikhail Zasidkevich

Mikhail Zasidkevich

Date of Birth
1 May 1992
Age
34 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Container 6.4
Container (2021)

Filmography

Container 6.4
Container
Drama 2021, Russia
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