Ajay Friese
Ajay Friese
Date of Birth
6 April 1998
Age
27 years old
Zodiac sign
Aries
Height
173 cm (5 ft 8 in)
Popular Films
5.9
Lost in Space
(2018)
Filmography
Genre
All
Action
Drama
Sci-Fi
Year
All
2018
All
1
TV Shows
1
Actor
1
5.9
Lost in Space
Drama, Action, Sci-Fi
2018, USA
