Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Miriam Dalmazio
Miriam Dalmazio Miriam Dalmazio
Kinoafisha Persons Miriam Dalmazio

Miriam Dalmazio

Miriam Dalmazio

Date of Birth
14 September 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Science-fiction heroine

Popular Films

Leonardo 7.1
Leonardo (2021)
Anna 6.8
Anna (2021)
A Woman as a Friend 4.2
A Woman as a Friend (2014)

Filmography

Anna 6.8
Anna
Drama, Sci-Fi 2021, USA/France/Italy
Leonardo 7.1
Leonardo
Drama, History 2021, Italy/USA/Great Britain/France/Spain
The Hunter
The Hunter
Drama, Crime 2018, Germany/Italy
A Woman as a Friend 4.3
A Woman as a Friend Una Donna per Amica
Comedy 2014, Italy
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more