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Miriam Dalmazio
Miriam Dalmazio
Kinoafisha
Persons
Miriam Dalmazio
Miriam Dalmazio
Miriam Dalmazio
Date of Birth
14 September 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Science-fiction heroine
Popular Films
7.1
Leonardo
(2021)
6.8
Anna
(2021)
4.2
A Woman as a Friend
(2014)
Filmography
6.8
Anna
Drama, Sci-Fi
2021, USA/France/Italy
7.1
Leonardo
Drama, History
2021, Italy/USA/Great Britain/France/Spain
The Hunter
Drama, Crime
2018, Germany/Italy
4.3
A Woman as a Friend
Una Donna per Amica
Comedy
2014, Italy
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